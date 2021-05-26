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Piyasa değeri 10 milyon TL! Sahte içki-kaçak sigara-tütünler böyle imha edildi

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Giriş: 26.05.2021 18:09
Güncelleme:26.05.2021 18:18
Çorum’da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde 100 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütün denoluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Piyasa değeri 10 milyon TL olan 2,5 ton tütün ve tütün mamulü, bin 291 paket kaçak sigara, 2 milyon 180 adet boş makaron, 147 bin 500 adet dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 ton 190 litre kaçak içki,

31 adet viski aroması, 64 adet plastik bidon, 1 adet süzgeç, 3 adet huni, 1 adet enjektör, 2 adet plastik ölçüm pipeti,

1 adet alkol ölçer derece,1 adet sıvı ölçer, 1adet sürahi, 502 adet değişik ebatlarda pet şişe, 150 adet şişe kapağı, 155 adet alkollü içki şişesi kapak bilyesi, 560 adet boş alkollü içki şişesi ve 2 adet damacana, görevli heyet gözetiminde imha edildi.

Piyasa değeri 10 milyon TL
Piyasa değeri 10 milyon TL
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