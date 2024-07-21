21 Temmuz 2024, Pazar
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Pişkin kiracı evi talan etti! Kirayı ödemedi bir de camı çerçeveyi indirdi! İstanbul'da klasikleşen manzara...
İstanbul Kağıthane'de kirasını ödemeyen ve ev sahibinin de kira artış talebini kabul etmeyen kiracı tartışmalar sonucu evi boşaltırken evi adeta talan etti. Camı çerçeveyi indiren kiracı, evdeki malzemelere de zarar verdi. Ev sahibi ise kiracısından şikayetçi olurken "Üzerime 4-5 kişi yürüdü. Akrabaları, kardeşleri, arkadaşları, üzerime yürüdüler. Sonra karakolluk olduk." dedi. İşte detaylar...