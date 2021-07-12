12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Cemal Metin Avcı'nın annesinin içtiği sigara varil içinde bulundu

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Cemal Metin Avcı'nın annesinin içtiği sigara varil içinde bulundu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 10:59
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O.'nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozuldu. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen raporda olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan O. ve anne Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Büyükşen cinayeti çözüldü mü?
Büyükşen cinayeti çözüldü mü?
PKK'nın şehit ettiği eğitim neferi: Necmettin öğretmen
PKK'nın şehit ettiği eğitim neferi: Necmettin öğretmen
İstanbul'da sivri sinek kabusu!
İstanbul'da sivri sinek kabusu!
Aç ayı evin kapısını çaldı!
Aç ayı evin kapısını çaldı!
Zonguldak'a dev proje! 30 dakikadan 5 dakikaya inecek
Zonguldak'a dev proje! 30 dakikadan 5 dakikaya inecek
Haliç can çekişiyor!
Haliç can çekişiyor!
10 yaşındaki kızın ayakları arabanın altında kaldı!
10 yaşındaki kızın ayakları arabanın altında kaldı!
Düğünde şoke eden olay!
Düğünde şoke eden olay!
Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!
Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!
Evin balkonunda köpeğe eziyet
Evin balkonunda köpeğe eziyet
Daha Fazla Video Göster