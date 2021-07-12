Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Cemal Metin Avcı'nın annesinin içtiği sigara varil içinde bulundu

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O.'nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozuldu. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen raporda olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan O. ve anne Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi.

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