Pilot olmak isteyenleri neler bekliyor? Mesleğe başlarken ne yapmalı?

A Haber izleyicilerini çocukluk değil de büyüklük hayalini gerçekleştiren Burcu Deniz ile tanıştırdı. Burcu Kaptan mesleğine aşık bir pilot. Peki Burcu Kaptan'ın serüveni nasıl başladı? Pilot olmak isteyenler nelere dikkat etmeli ve hangi aşamalardan geçiyorlar? İşte pilot olmak isteyenlere ilham verecek bir haber...

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