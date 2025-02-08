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Pilot olmak isteyenleri neler bekliyor? Mesleğe başlarken ne yapmalı?

Pilot olmak isteyenleri neler bekliyor? Mesleğe başlarken ne yapmalı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 16:47
A Haber izleyicilerini çocukluk değil de büyüklük hayalini gerçekleştiren Burcu Deniz ile tanıştırdı. Burcu Kaptan mesleğine aşık bir pilot. Peki Burcu Kaptan'ın serüveni nasıl başladı? Pilot olmak isteyenler nelere dikkat etmeli ve hangi aşamalardan geçiyorlar? İşte pilot olmak isteyenlere ilham verecek bir haber...
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Pilot olmak isteyenleri neler bekliyor? Mesleğe başlarken ne yapmalı?
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