10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Piknik tüpü alev topuna döndü! Yaşlı çift korku dolu anlar yaşadı
Piknik tüpü alev topuna döndü! Yaşlı çift korku dolu anlar yaşadı

Piknik tüpü alev topuna döndü! Yaşlı çift korku dolu anlar yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 01:11
Karaman’ın Yunus Emre Mahallesi’nde, başlığı değiştirilirken alev alan piknik tüpü korku dolu anlar yaşattı. 66 yaşındaki Saniye Ç., balkonda yemek yaparken tüp bir anda alev topuna dönünce kocasını dışarı çıkardı ve komşularından yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüpü ıslak bezle sararak güvenli şekilde çıkardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, balkondaki eşyalarda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaşlı çiftin çevredeki yardımı sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piknik tüpü alev topuna döndü! Yaşlı çift korku dolu anlar yaşadı
Kocaeli’de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı
Kocaeli'de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi
Jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi
Piknik tüpü alev topuna döndü!
Piknik tüpü alev topuna döndü!
Gercüş’te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı
Gercüş'te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı
Motosiklet alev aldı, kırık ayaklı vatandaş yardıma koştu
Motosiklet alev aldı, kırık ayaklı vatandaş yardıma koştu
Antalya’da silahlı saldırı:1’i turist 3 yaralı
Antalya'da silahlı saldırı:1'i turist 3 yaralı
Motosikletli metrelerce havaya savruldu
Motosikletli metrelerce havaya savruldu
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı
Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı
Kayseri’de scooter kazası kahkahaya boğdu
Kayseri’de scooter kazası kahkahaya boğdu
Daha Fazla Video Göster