Piknik tüpü alev topuna döndü! Yaşlı çift korku dolu anlar yaşadı

Karaman’ın Yunus Emre Mahallesi’nde, başlığı değiştirilirken alev alan piknik tüpü korku dolu anlar yaşattı. 66 yaşındaki Saniye Ç., balkonda yemek yaparken tüp bir anda alev topuna dönünce kocasını dışarı çıkardı ve komşularından yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüpü ıslak bezle sararak güvenli şekilde çıkardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, balkondaki eşyalarda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yaşlı çiftin çevredeki yardımı sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

