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PFDK cezaları açıkladı! İşte Süper Kupa'nın faturası

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Giriş: 11.04.2024 17:17
PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçını terk etmesinden dolayı hükmen mağlup sayıldığını ve 4 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.
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