Peygamberler şehri Diyarbakır. Kuran-ı Kerim'de adı geçen iki peygamberin kabri şerifi Eğil ilçesinde bulunuyor. Eğil ilçesi Türkiye'de tek peygamber kabrinin olduğu ilçe, inanç ve kültür turizmi merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesi peygamberler ve krallar kentidir. İnanç turizmi açısından oldukça önemli bir konumda olan Eğil ilçesi, Kuran'ı Kerim'de adı geçen Hz. Zülküf ve Hz. Elyassa'nın kabirlerinin bulunduğu yerdir. A Haber ekibi Eğil ilçesine gitti.

BÜTÜN DİNLERİN BEŞİĞİ EĞİL İLÇESİ

Eğil ilçesi birçok medeniyete beşiklik etmiş kadim bir coğrafyadır. Burada birçok medeniyetin izleri var. Asurlar, Metler, Persler, Büyük Selçuklu ve daha birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

''33 medeniyet Diyarbakır'da yaşadı. Eğil'de pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Eğil'de üç kale ve kral mezarlıkları bulunmaktadır.''

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Nebiharun tepesi, halk arasında Ziyaret Tepesi olarak bilinir. Bu tepeye adını veren Haruni Asefi'dir. Hz. Süleyman döneminde yaşamıştır ve kendisinin vezirliği yaptığı bilinir.

İKİ PEYGAMBERİN KABRİNİN YAN YANA OLDUĞU TEK YER

Ziyaret Tepesi yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır'da gittiği ilk yerlerdendir. Eğil ilçesi dünyada 2 peygamberin yan yana yattığı tek yerdir.

A Haber ekibi Ziyaret Tepesi'ne giden vatandaşlara mikrofon uzattı:

''Çok güzel yerler. Allah herkese nasip etsin böyle yerleri gezmeyi.''

''Diyarbakırlıyım, buraya ikinci gelişim, dua etmiştik burada kabul oldu, şükür namazına geldim.''