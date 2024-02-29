29 Şubat 2024, Perşembe
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Pes dedirten siber dolandırıcılık yöntemi! Parmak hareketinden parmak izini çıkarıyorlar
Günümüzün teknolojik gelişmelerinin beraberinde getirdiği potansiyel tehlikelere bir yenisi daha eklenmiş görünüyor. O da parmak izi dolandırıcılığı. Çünkü yeni teknolojiler sayesinde parmak hareketlerinizden parmak izini kopyalayabilmek ne yazık ki mümkün. A Haber konuşan adli bilişim uzmanı Mustafa Sansar, “Klavyeden çıkan sesten veya ekranın yaydığı frekanslardan elde edilmiş verilerin başka bir yerde kullanılması gerçekleşmişti. Bu da yeni bir araştırma. Ekrandaki hareketlerin mikrofon sesinden faydalanarak kullanıcıların parmak izini kopyalamaya çalışıyorlar. Örneğin bir telefonunuz var parmak iziyle açıyorsunuz ya da akıllı eviniz var parmak iziyle giriyorsunuz hepsi sıkıntı. Kullanıcının bu konunun farkında olarak hareket etmesi ve uygulamaları indirirken verdiği izinlere dikkat etmesi lazım.” ifadelerini kullandı.