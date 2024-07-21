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Pendik'te orman yangını! Aydos'tan dumanlar yükseliyor

Pendik'te orman yangını! Aydos'tan dumanlar yükseliyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 14:43
Pendik'te bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Ormandan dumanlar yükselirken, ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
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