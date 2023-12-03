Pencerelerin kış ayarı soğuğu anında kesiyor! Plastik pencereye yılda bir bakım yapılmalı

Günümüzde artık hemen hemen her evde PVC pencere kullanılıyor. Ancak çoğu kişi o pencerelerde yaz kış ayarının olduğunu bilmiyor. Evinizin daha sıcak olması için kış ayarına geçmeniz gerekiyor.

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