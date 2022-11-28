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Pençe Kilit şehidine vefa! Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşlarının okuduğu marş tüyleri diken diken etti

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Giriş: 28.11.2022 11:17
Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ve cephede çarpışan arkadaşları için Harp Okulu Marşı'nı okuyan teğmenler, tüyleri diken diken diken etti.
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