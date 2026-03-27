Bakan Fidan A Haber'de: Türkiye bölgede istikrar ve düzeni savunan yapıcı rolüne devam etmektedir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında Haktan Uysal ve Banu El’in sorularını yanıtlayarak bölgedeki ateş hattından dünyaya çok kritik mesajlar verdi. Gazze’deki insani dramdan Suriye’deki mülteci hareketliliğine, Avrupa’nın suçluluk psikolojisinden Irak’taki mezhep fitnesine kadar pek çok konuya değinen Fidan, "Türkiye’nin bölge vizyonu nettir: Barış, istikrar ve bölgesel sahiplenme" diyerek bölge üzerinde kurulan kirli planları deşifre etti. Tarihi bir tanıklığın yaşandığı programda Fidan, Siyonist şebekenin azgınlığının küresel bir felakete dönüşmeden durdurulması gerektiğinin altını çizdi. Fidan, "Bizim bölgeye dair vizyonumuz savaşın öncesinde neyse sonrasında da aynıdır. Türkiye, bölgede istikrar ve düzeni savunan yapıcı rolüne devam etmektedir." dedi.