Pazaryeri’nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi

Giriş: 15.08.2025 00:52
Edinilen bilgilere göre, Burçalık köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, Pazaryeri Belediyesi'ne ait 2 vidanjör ve 1 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, belediye ve orman personelleri ile köylüler tarafından müdahale edildi. Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda alevler, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını titizlikle tamamladı. Öte yandan, yangında tarım arazisinde bulunan bir kulübe tamamen yanarken, alevlerin arasından kurtarılan bir kaplumbağa ekipler tarafından su verilerek yeniden doğaya salındı.
