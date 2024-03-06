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Pascal Nouma 2 çocuğa saldırdı iddiası! Arabayla takip etti, sonra dövdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 10:45
Bir dönem yeşil sahaya damga vurmuş, Beşiktaş'ın efsaneleri arasına girmişti Pascal Nouma. Sempatik tavırları kadar, bugüne dek adı sık sık skandallarla da anıldı. Şimdi şiddet iddialarına, maalesef bir yenisi daha eklendi. Nouma'nın, yoldan geçerken İngilizce şarkı söyleyen iki küçük çocuğu tekme tokat dövdüğü öne sürüldü. Çocukları saldırıya uğrayan aileler, darp raporu alarak şikayetçi oldu.
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