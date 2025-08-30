Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu! Dehşet anları kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuk, apartmanda yaşayan bir şahıs tarafından darp edilip yerden yere vuruldu. Olay, Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuklardan Ömer Erul'un kolunda kırık tespit edilirken, aileler büyük şok yaşadı. Mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldı.

