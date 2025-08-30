30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu! Dehşet anları kamerada
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu! Dehşet anları kamerada

Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu! Dehşet anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 16:35
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki küçük çocuk, apartmanda yaşayan bir şahıs tarafından darp edilip yerden yere vuruldu. Olay, Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuklardan Ömer Erul'un kolunda kırık tespit edilirken, aileler büyük şok yaşadı. Mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan tahkikat başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu! Dehşet anları kamerada
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster