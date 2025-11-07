Parkta hayrete düşüren görüntü: Korkulukları tek tek söktü

Olay, Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı kenarındaki parkta yer alan yapının korkuluklarını yerinden sökmeye başladı. Çevredeki vatandaşların hayret ile izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin korkulukları tek tek yerinden sökerek kenara koyduğu anlar yer aldı. Olayı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş ise, "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

