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Parkinson hastalığına beyin pili tedavisi | Parkinson hastalığı nedir? Beyin pili tedavisi nedir?

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Giriş: 11.04.2022 16:32
Bugün 11 Nisan Dünya Parkinson Farkındalık Günü... Bu çerçevede parkinson hastaları, Medipol Üniversitesi ve Beyin Pili Hastaları Derneği'nin düzenlediği atölye çalışmasında bir araya geldi. Beyin pili tedavisi ile sosyal yaşamlarını geri kazanan hastaların kimi ahşap boyama yaptı, kimi gitar çaldı, kimi ise şarkı söyledi.
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Parkinson hastalığına beyin pili tedavisi
Parkinson hastalığına beyin pili tedavisi
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