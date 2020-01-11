11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.01.2020

Para vermeyen turist taksiciye saldırdı

Kurtuluş’tan taksiye binerek Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi'nde inen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim'e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. Duruma sinirlenen taksici de kadına tekme attı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen taraflar arasında çıkan arbede bir süre daha devam etti. Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından kadınlar meydandaki polis noktasına götürüldü.

PARAMI VERMEDİLER

Olay hakkında konuşan taksici, "15 lira paramı vermiyor. Taksi parasını vermiyor, 15 lira tuttu taksimetrede yazıyor. Polislerin sağ olsun yardım ettiler, paramı aldım. Kurtuluş'tan getiriyordum, taksi paramı vermediler, yabancı uyruklular Romanlıymış" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Para vermeyen turist taksiciye saldırdı
Para vermeyen turist taksiciye saldırdı
'Acil bir durum' anonsuyla metro tahliye edildi
'Acil bir durum' anonsuyla metro tahliye edildi
Deprem anında herkes kaçtı o oturmaya devam etti
Deprem anında herkes kaçtı o oturmaya devam etti
Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı
Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı
Başakşehir'de ölümden kaçış kamerada
Başakşehir'de ölümden kaçış kamerada
Taksim’de ortalık karıştı! Taksiciye şemsiyeyle saldırdı!
Taksim’de ortalık karıştı! Taksiciye şemsiyeyle saldırdı!
Müge Anlı canlı yayınında kendini aklamaya çalıştı
Müge Anlı canlı yayınında kendini aklamaya çalıştı
Metrobüs çilesi bir türlü son bulmuyor!
Metrobüs çilesi bir türlü son bulmuyor!
Kirli tezgahı Müge Anlı ortaya çıkardı
Kirli tezgahı Müge Anlı ortaya çıkardı
Akrabalar arasında silahlı kavgada araya giren komşu yaralandı
Akrabalar arasında silahlı kavgada araya giren komşu yaralandı
Jandarmadan duygulandıran hareket!
Jandarmadan duygulandıran hareket!
Polis zor sakinleştirdi! İstanbul'da silahlı kavga
Polis zor sakinleştirdi! İstanbul'da silahlı kavga
Daha Fazla Video Göster