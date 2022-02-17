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Para alayım derken borçlanmayın! "Mobil ödeme bozdurma" dolandırıcılığına dikkat

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 15:52
Nakit paraya ihtiyacı olanlar 'mobil ödemeyi nakite çevirme' adı altında dolandırılıyor. Karşılarındaki kişiye mobil faturaları üzerinden ödeme yapıyorlar ve banka hesaplarına nakit para gelmesini bekliyorlar ama o kişilere bir daha ulaşamıyorlar.

Dolandırıcıların yeni yöntemi mobil ödeme bozdurma sistemi. Hedefleri bu kez nakit para ihtiyacı olanlar. Bunu da mobil hatlar üzerinden yapıyorlar. Aslında bir yerde paranızla para satın almaya çalışıyorsunuz ama dolandırıcların ağına düşüyorsunuz.

İnternete 'mobil ödeme bozdurma' yazıldığında birçok site çıkıyor. Dolandırıcılar müşterileriyle bu siteler üzerinden iletişime geçiyor.

Tuzağa düşürülenler bir sonraki ay telefon faturalarına yansıtılmak üzere borç almak isterken borçlanıyorlar.

Dolandırıcılar hesaplarına geçilen parayı da bilgisayar oyunları üzerinden faturalandırırak delilleri yok ediyorlar.

Bu şekilde yüzlerce kişiyi mağdur eden dolandırıcılar iz bırakmadan ortadan kayboluyor.

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