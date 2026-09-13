Anadolu'da hasat heyecanı: Tarladan sofraya uzanan bereket hikayesi

Anadolu'da hasat sezonu en hareketli günlerini yaşıyor. Ege'den Güneydoğu'ya, Trakya'dan İç Anadolu'ya toprağın bereketi sofralara ve dünya pazarlarına ulaşıyor. Aydın'ın coğrafi işaretli sarı lop inciri, Şanlıurfa'nın "yeşil altın" Antep fıstığı, Edirne'nin İpsala pirinci ve Sivas'ın özel ürünü manda yüreği domatesi üreticinin yüzünü güldürüyor. Anadolu'nun hasat bereketi, A Haber'in "Türkiye'nin Tarımı" programında ekranlara taşındı.