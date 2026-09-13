Kariye: Fatih'in tarih kokan semtinde geçmiş ve bugün iç içe

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye semti, geçmişten günümüze koruduğu tarihi dokusu ve mimarisiyle dikkat çekiyor. Osmanlı ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan semt, Kariye Camii ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olurken, esnaf kültürü ve komşuluk ilişkileri de yaşamaya devam ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Murat İçen, Kariye semtindeki tarihi yapıları, günlük yaşamı ve bölgenin öne çıkan güzelliklerini yerinde görüntüledi. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, Kariye semtinin özelliklerini, tarihi önemini ve geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlattı. Yılmaz, Kariye'nin tarihi dokusunu ve semtin İstanbul kültüründeki yerini değerlendirdi.