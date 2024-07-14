Özge Ceren’in son videosu ağlattı

Türkiye'nin konuştuğu facia... İzmir'de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan üniversiteli Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay, gözyaşları içinde toprağa verildi. Acı olaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yetkililer 2019 yılına; yani tam 5 yıl önce uyarılmıştı. 9 Ocak'ta ise facianın yaşandığı noktada, yağmur tahliye mazgalından yükselen dumanlar, felaketin aslında bağıra bağıra geldiğini gözler önüne serdi. Ve en acısı da İzmir su ve kanalizasyon idaresi ekiplerinin, daha önceki kazı çalışmaları kablolara zarar verdiği bilgisi; bilirkişi ön raporunda yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN