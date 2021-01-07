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Özel bir firmanın yerli aşı için ithal ettiği malzemeler çalındı! Ekipler hemen harekete geçti
Almanya’dan ithal edilen ve özel bir firmanın koronavirüs aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. Yerli aşı geliştirmek için çok önemli olduğu öğrenilen çalınıp bulunan malzemeler 'Acil' olarak Adıyaman'da bulunan aşı geliştirilen firmaya ulaştırıldı.