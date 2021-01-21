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Ozan Güven Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme! Ozan Güven hakim karşısına çıkıyor

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Giriş: 21.01.2021 11:29
Güncelleme:21.01.2021 11:31
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven’in 13.5 yıla kadar hapsi istenmişti. 2020 yılına damga vuran şiddet olayında ilk duruşma bugün görülecek. Ozan Güven, 13.30’da görülecek davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Bulutsuz'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü oyuncu Güven, asıl kendisinin Deniz Bulutsuz tarafından darp edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Savcılık tarafından uzlaşma bürosuna gönderilen dosyada uzlaşma sağlanamayınca soruşturma devam etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Bugün 13.30'da İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek davada Ozan Güven, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan hakim karşısına çıkacak.

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