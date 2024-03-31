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Oyunu kullandı hayatını kaybetti! Sandık görevlisi o anları anlattı: Son sözü…

İHA
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Giriş: 31.03.2024 14:07
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay hayatını kaybetti. Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban yaşananları anlattı.
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