Oyuncak almak için biriktirdiği parayı Ukrayna’ya yardım için bağışladı

4 yaşındaki minik, oyuncak almak için kumbarasında biriktirdiği parayı, Ukrayna’ya yardım için bağışladı. Babasıyla birlikte Ukrayna Büyükelçiliğine geldikten sonra para dolu kumbarasını görevlilere teslim etti ve “Savaşa çocuklar girmesin” dedi.

Miniğin babası Ahmethan Akdeniz, "Ukrayna'daki vatandaşların bu savaş esnasında zulümlerini gördük. Elimizden geldiğince destek olmak için geldik.

Farklı kanallardan da elimizden gelince yardımcı olmaya çalıştık. Çocuğum da haberlerde hastaneye düşen bombaları ve zarar gören çocukları gördü. Kumbarasında oyuncuk almak için biriktirdiği paraları getirdi.

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nı şey Rusya'nın başına gelse biz yine aynı şeyi yapardık. Çünkü biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.Gelen yardımlardan Svitlana Sobova iseaçıklamasında bulundu.