43 ilin geçiş noktası Kırıkkale’de yoğunluk nasıl?

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca vatandaş yollara döküldü! Türkiye’nin can damarı olan ve 43 ili birbirine bağlayan Kırıkkale’deki "Kilit Kavşak", tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Kilometrelerce uzanan araç kuyrukları havadan görüntülenirken, sürücülerin sabırları adeta test ediliyor. Karadeniz’den Akdeniz’e, Doğu’dan Ege’ye uzanan tüm yolların kesişme noktasında ulaşım durma noktasına geldi. İşte Kırıkkale’deki o anlar...