Otoparktaki "küfür" kavgasına 1 tutuklama

Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta alkol içildiği sırada U.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. U.B. kedisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.’ya tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan M.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan U.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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