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Otoparktaki küfür kavgasına 1 tutuklama

Otoparktaki "küfür" kavgasına 1 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 10:03
Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi. Otoparkta alkol içildiği sırada U.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. U.B. kedisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.’ya tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan M.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alınan U.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Otoparktaki küfür kavgasına 1 tutuklama
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