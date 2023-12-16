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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 16.12.2023 16:08
Kaza, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. idaresindeki 66 IN 855 otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 06 AS 990 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırıma savrulurken, kaza anı kameralara anbean yansıdı. Çarpışma esnasında otomobiller kaldırıma savrulurken, kazada 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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