Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 01:40
Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri adliye karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçiş yaptığı öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.’nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
