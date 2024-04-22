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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 22.04.2024 11:28
Denizli’de yola kontrolsüz çıkan motosiklet otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görülüyor.
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