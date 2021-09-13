Otomobil tavanında akıl almaz yolculuk

Bağcılar'da seyir halindeki otomobilin tavanında yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü. Ölümüne yapılan yolculuk anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2500. sokakta kaydedildi. Otomobille 2500. sokaktan ilerleyen bir grup önlerinde seyreden otomobilin tavanında birisinin olduğunu fark etti. Görenleri hayrete düşüren tehlikeli yolculuk anlarını cep telefonu ile kaydeden kişiler otomobili Ordu Caddesi kesişimindeki kavşağa kadar takip etti. Otomobil kavşaktan çıktıktan sonra tekrar 2500. sokak istikametine giderek gözlerden kayboldu.

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