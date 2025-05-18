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Otomobil servisinde feci ölüm! 2,5 tonluk otomobil üstüne düştü

Otomobil servisinde feci ölüm! 2,5 tonluk otomobil üstüne düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 09:00
Güncelleme:18.05.2025 09:00
43 yaşındaki iki çocuk babası Fatih Taştan bir otomobil servisinde çalışıyordu. Arızalı bir otomobili tamir etmek için her zamanki gibi işine koyulmuştu. Ancak lift yardımıyla kaldırdığı o otomobilin sonunu getireceğini bilemedi. 2,5 tonluk otomobil Fatih Taştan'ın üzerine düştü. Talihsiz işçi hemen hastaneye kaldırılsa da 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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Otomobil servisinde feci ölüm! 2,5 tonluk otomobil üstüne düştü
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