Otomobil servisinde feci ölüm! 2,5 tonluk otomobil üstüne düştü

43 yaşındaki iki çocuk babası Fatih Taştan bir otomobil servisinde çalışıyordu. Arızalı bir otomobili tamir etmek için her zamanki gibi işine koyulmuştu. Ancak lift yardımıyla kaldırdığı o otomobilin sonunu getireceğini bilemedi. 2,5 tonluk otomobil Fatih Taştan'ın üzerine düştü. Talihsiz işçi hemen hastaneye kaldırılsa da 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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