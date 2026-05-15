Özkan Yalım neden Tekirdağ’a nakledildi?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart’ta tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında flaş bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve 2023 Kurultayı’na yönelik akılalmaz iddialarda bulunan Yalım, İstanbul Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Yalım’ın itirafları, CHP içindeki kirli pazarlıkları ve usulsüzlük iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.