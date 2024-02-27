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Otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü öldü, 4 günlük bebek ve annesi yaşam mücadelesi veriyor

İHA
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Giriş: 27.02.2024 21:59
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde elektrik direğine çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü hayatını kaybetti, anne ile 4 günlük bebeği hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, Devrekani ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müzeyyen Kapıcı (60) idaresindeki 37 AC 570 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada sürücü ile kızı Fatma K. ve 4 günlük torunu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Müzeyyen Kapıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma K. ile 4 günlük bebeği ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Entübe edilen 4 günlük bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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