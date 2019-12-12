Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti

Sabah saatlerinde E-5 Karayolunda ilerleyen kadın sürücü, aynı güzergahta hareket eden bir otobüsün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek kilometrelerce takip etti. Aracın önünü kesip yolu kapatan kadın, otobüs şoförüyle tartıştı. O anlar yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.