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12.12.2019
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Sabah saatlerinde E-5 Karayolunda ilerleyen kadın sürücü, aynı güzergahta hareket eden bir otobüsün kendisini sıkıştırdığını iddia ederek kilometrelerce takip etti. Aracın önünü kesip yolu kapatan kadın, otobüs şoförüyle tartıştı. O anlar yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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