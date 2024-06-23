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Otobüs seyir halindeyken alev alev yandı! 44 yolcu canını zor kurtardı | O korku dolu anlar kameralara yansıdı...

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 01:08
Batman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yakında bulunan belediye tankerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.
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