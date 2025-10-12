12 Ekim 2025, Pazar
Otobüs firması sahibine silahlı saldırı
Aksaray'da otobüs firması sahibine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının altından yakalanan şahsın tetikçi olduğu ortaya çıktı. 2 otobüs firması arasında yaşanan rekabet nedeniyle yaşanan olayda diğer firmanın Adana ilinden tetikçi tutarak rakip firma yetkilisine silahlı saldırı düzenlettiği iddia edildi.