22 Haziran 2023, Perşembe
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Oto yıkamada koyunları tazyikli suyla böyle yıkadı
Adana’da bir koyuncu, oto yıkamada koyunlarını tazyikli suyla yıkattı. Koyuncu, koyunlarını yıkattıktan sonra hayvan pazarına götürüp satışa sundu. Koyuncu Yusuf Budar, "Hayvanların sağlıklı yetişmesi için elimizden gelenleri yapıyoruz. Doğal su ve köpükle hayvanlarımızı yıkıyoruz. Hayvana faydası var, zararı yok. Kesinlikle zararlı değil" diye konuştu.