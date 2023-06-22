Oto yıkamada koyunları tazyikli suyla böyle yıkadı

Adana’da bir koyuncu, oto yıkamada koyunlarını tazyikli suyla yıkattı. Koyuncu, koyunlarını yıkattıktan sonra hayvan pazarına götürüp satışa sundu. Koyuncu Yusuf Budar, "Hayvanların sağlıklı yetişmesi için elimizden gelenleri yapıyoruz. Doğal su ve köpükle hayvanlarımızı yıkıyoruz. Hayvana faydası var, zararı yok. Kesinlikle zararlı değil" diye konuştu.

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