Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayırdır Mahallesi 322 sokak üzerinde bulunan otluk ve atık malzemelerin bulunduğu boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese Antalya büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kuru ot ve ağaçların bulunduğu alandaki yangın kısa sürede büyürken alevler hemen bitişiğinde bulunan müstakil gecekondularla geri dönüşüm malzemelerin toplandığı alanı tehdit etti. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bir gecekondunun bahçe duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışması yapıldı.

