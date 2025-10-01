01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 15:44
Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayırdır Mahallesi 322 sokak üzerinde bulunan otluk ve atık malzemelerin bulunduğu boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese Antalya büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kuru ot ve ağaçların bulunduğu alandaki yangın kısa sürede büyürken alevler hemen bitişiğinde bulunan müstakil gecekondularla geri dönüşüm malzemelerin toplandığı alanı tehdit etti. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bir gecekondunun bahçe duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışması yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yaya geçidinde canından oldu!
Yaya geçidinde canından oldu!
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Megakentin en büyük barajı alarm veriyor
Megakentin en büyük barajı alarm veriyor
67 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
67 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
Büyükşehir’den Dünya Yaşlılar Günü’ne özel açılış
Büyükşehir’den Dünya Yaşlılar Günü’ne özel açılış
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp!
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı!
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Daha Fazla Video Göster