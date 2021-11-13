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Otel işletmecesi çalışanını bacağından vurdu

İHA
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Giriş: 13.11.2021 22:25
Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 1 kişi yaralanırken, bir işyeri de kurşunların hedefi oldu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler...

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Terminal Caddesi mevkiinde bulunan bir otelde dün gece saatlerinde meydana gelen ilk olayda, otel işletmecisi olan U.A ile çalışanı M.D.G.'nin kız arkadaşı yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, M.D.G., U.A. tarafından darp edildi.

Darp olayın ardından M.D.G., U.A.'dan şikayetçi olmaz iken ikili görüşmek için bugün tekrar bir araya geldi. Yapılan görüşmede tartışan U.A. ile M.D.G. arasında yeniden kavga çıkarken, U.A. tarafından açılan ateş sonucu iki bacağına isabet alan M.D.G. yaralandı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi U.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu.

Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen ikinci silahlı olayda ise cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

İşletme sahibinin de karşılık verdiği olayda kısa süreli çatışma yaşanırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralanın olmadığı olayda işyerinin camlarına iki kurşun isabet etti.

Cadde ve işyeri içerisinde detaylı inceleme yapan ekipler 8 adet boş kovan buldu.
Her iki olayla da ilgili başlatan soruşturma sürüyor.

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