13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Osmanlı tatlıları yeniden sofralarda! Tatlıdan önce mevsim meyveleri süt ve kuruyemiş

Osmanlı tatlıları yeniden sofralarda! Tatlıdan önce mevsim meyveleri süt ve kuruyemiş

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2021 09:07
Osmanlıdan günümüze ulaşan saray tatlıları asırlar önceki gibi aynı şekilde yapılıyor ve sunuluyor. Kavacık'taki tatlıcıda, önce mevsim meyvesi ardından süt kuruyemiş ve tatlı geliyor. Yüzlerce yıllık Osmanlı tatlıları aynı şekilde sunulunca da gelenler kendilerini sarayda hissediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Osmanlı tatlıları yeniden sofralarda!
Osmanlı tatlıları yeniden sofralarda!
Barış için toplandılar silahla çatıştılar!
Barış için toplandılar silahla çatıştılar!
Hatay’da mahalleyi korkutan patlama!
Hatay’da mahalleyi korkutan patlama!
Feci kaza! Kamyonla otomobil çarpıştı
Feci kaza! Kamyonla otomobil çarpıştı
Kan donduran olayda yeni gelişme
Kan donduran olayda yeni gelişme
Aile hekimini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada
Aile hekimini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada
Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü
Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü
İstanbul’da ekmek fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul’da ekmek fiyatı ne kadar oldu?
8 bin yıllık takı bulundu
8 bin yıllık takı bulundu
Adana’da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar!
Adana'da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar!
Sona doğru! Ne zaman hizmete açılacak?
Sona doğru! Ne zaman hizmete açılacak?
Enkazdan doğan şehir
Enkazdan doğan şehir
Daha Fazla Video Göster