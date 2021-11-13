Osmanlı tatlıları yeniden sofralarda! Tatlıdan önce mevsim meyveleri süt ve kuruyemiş

Osmanlıdan günümüze ulaşan saray tatlıları asırlar önceki gibi aynı şekilde yapılıyor ve sunuluyor. Kavacık'taki tatlıcıda, önce mevsim meyvesi ardından süt kuruyemiş ve tatlı geliyor. Yüzlerce yıllık Osmanlı tatlıları aynı şekilde sunulunca da gelenler kendilerini sarayda hissediyor.

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