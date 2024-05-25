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Osmanlı mutfağından kalma lezzet: Kuzu çevirme

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 16:41
Güncelleme:25.05.2024 16:41
Samsun'un Kavak ilçesinde geçmişten günümüze kuzu çevirme geleneği yaşatılıyor. Peki Osmanlı Saray Mutfağından kalma lezzet kuzu çevirme nasıl yapılır? Ekibimiz bu sorunun yanıtı sizler için araştırdı.
Osmanlı mutfağından kalma lezzet: Kuzu çevirme
Osmanlı mutfağından kalma lezzet: Kuzu çevirme
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