24 Ekim 2025, Cuma

Osmaniye'de yanan otomobil küle döndü
Osmaniye’de yanan otomobil küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 17:47
Olay, Bahçe ilçesi TAG Otoyolu Ayran Tüneli mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
