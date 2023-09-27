27 Eylül 2023, Çarşamba
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Ortak sınavlar nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde ortak sınavlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Çoktan seçmeliden açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak? Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl gerçekleştirilecek? Eğitim ve Kariyer Danışmanı İsmail Yolcu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.