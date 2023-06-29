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Ormanlarda drone destekli denetim

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 14:34
İstanbul'da olası orman yangınlarına karşı önleyici denetimler sürüyor. A Haber ekibinden Damla Karasu da o denetimlerden birine katıldı.
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