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Ormanda gezinirken ağaç dalı üzerinde buldu! Nesli tükenme tehlikesi altında...

İHA
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Giriş: 10.12.2020 08:27
Güncelleme:10.12.2020 09:15
Son dakika haberi... Sivas'ta bir vatandaş ormanda ailesiyle birlikte ormanda gezinirken ağaçta asılı kalmış vaşak buldu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölüsü böyle görüntülendi.

Son dakika haberi... Sivas'ta bir vatandaş ormanda ailesiyle birlikte ormanda gezinirken ağaçta asılı kalmış vaşak buldu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölüsü böyle görüntülendi.

Ormanda gezinirken ağaç dalı üzerinde buldu! Nesli tükenme tehlikesi altında... ORMANDA GEZİNİRKEN AĞAÇ DALI ÜZERİNDE BULDU! NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA...
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