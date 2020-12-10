- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ormanda gezinirken ağaç dalı üzerinde buldu! Nesli tükenme tehlikesi altında...
Son dakika haberi... Sivas'ta bir vatandaş ormanda ailesiyle birlikte ormanda gezinirken ağaçta asılı kalmış vaşak buldu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölüsü böyle görüntülendi.
Son dakika haberi... Sivas'ta bir vatandaş ormanda ailesiyle birlikte ormanda gezinirken ağaçta asılı kalmış vaşak buldu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ölüsü böyle görüntülendi.