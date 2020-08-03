Ordu'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor! Hedef 20 ülke...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üretilen aspir yağı, Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye gönderiliyor. Kısa zamanda hedef ise 20 ülkeye ihracat...

Uçsuz bucaksız fındık bahçeleri ve yemyeşil yaylalarıyla görenleri kendisine hayran bırakan Ordu, dünyanın 7 ülkesine aspir yağı ihraç ediyor.

Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firma fındık yağının yanı sıra son bir yıldır aspir yağı da üretiyor.

Yaklaşık 650 kişinin istihdam edildiği firma, büyük kısmını Rusya ve Kazakistan'dan tedarik ettiği aspir tohumunu fabrikada ham madde ya da rafine olarak işliyor.

Ambalajlandıktan sonra satışa hazır hale gelen aspir yağı, iç piyasanın yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Belçika, Japonya, Hollanda ve Hindistan'daki marketlerde satışa sunuluyor.

Firma, aspir yağını 20'nin üzerinde ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.