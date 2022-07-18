18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Ordu’da sağanak dereleri taşırdı! Kümes hayvanları telef oldu
Ordu'da sağanak yağış sebebiyle derelerin taştı, kümes hayvanları telef oldu. Olay sonucu bölgede incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi. Ekipler sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğim dere kenarlarında bulunmamaları” dedi.