Ordu’da iş yerine uzun namlulu silahla saldırı: 2 yaralı

Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir oto galeriye uzun namlulu silahla ateş açıldı. Bu esnada iş yerinde olan Ş.S. ile S.P.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırının cadde üzerinden geçen bir otomobil tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 18 adet boş uzun namlulu silah kovanı bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN